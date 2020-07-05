İspanya La Liga'nın 34. haftasında Espanyol sahasında Leganes'i konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını etkileyen kritik mücadelede Espanyol ile Leganes kozlarını paylaşacak. Maçtan önce Espanyol'da eksik futbolcu bulunmuyor. Leganes'te ise Alexander Szymanowski, Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Roque Mesa bu akşam maçta forma giyemeyecek.

ESPANYOL-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Leganes maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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