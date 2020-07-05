05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Espanyol-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'nın 34. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Espanyol-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Düşme hattını etkileyen kritik mücadelede ile kozlarını paylaşacak. Maçtan önce Espanyol'da eksik futbolcu bulunmuyor. Leganes'te ise Alexander Szymanowski, Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Roque Mesa bu akşam maçta forma giyemeyecek.

ESPANYOL-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Leganes maçı bu akşam saat 18:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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