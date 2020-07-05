05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Cagliari-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 30. haftasında , deplasmanda ile karşılaşıyor. Maç öncesi sporseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Cagliari-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın en formda takımlarından , deplasmanda 'yi konuk ediyor. 39 puan ile 10. sırada yer alan Cagliari'de Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane, Gastón Pereiro ve Luca Pellegrini bu akşam maçta forma giyemeyecek. Atalanta'da ise sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

CAGLIARI-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari-Atalanta maçı bu akşam 20:30'da Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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