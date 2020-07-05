05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Burnley-Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Burnley-Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 45 puan ile 10. sırada yer alan sahasında 47 puanla 8. sırada yer alan 'ı konuk edecek. Burnley'de Ashley Barney ve Ben Gibson bugün oynayamayacak. Sheffield United'da ise John Lundstram, Luke Freeman ve John Fleck sakatlıkları dolayısıyla bugün maçta yer alamayacak.

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Burnley-Sheffield United maçı saat 14:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan farklı kazandı! Hakan'dan enfes gol Milan farklı kazandı! Hakan'dan enfes gol
Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih! Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih!
Chelsea evinde rahat kazandı Chelsea evinde rahat kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör