05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brescia-Hellas Verona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ligin sonuncusu ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Brescia-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında kritik mücadele! deplasmanda 'ya konuk oluyor. Ligin son sırasında yer alan Brescia'da Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli maçta forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise eksik bulunmuyor.

BRESCIA-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-Hellas Verona maçı bu akşam 20:30'da Bein Connect'ten canlı izlenebilecek.

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