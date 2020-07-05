İtalya Serie A'nın 33. haftasında ligin sonuncusu Brescia ile Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Brescia-Hellas Verona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 33. haftasında kritik mücadele! Hellas Verona deplasmanda Brescia'ya konuk oluyor. Ligin son sırasında yer alan Brescia'da Jhon Chancellor, Andrea Cistana ve Dimitri Bisoli maçta forma giyemeyecek. Hellas Verona'da ise eksik bulunmuyor.

BRESCIA-HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia-Hellas Verona maçı bu akşam 20:30'da Bein Connect'ten canlı izlenebilecek.

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