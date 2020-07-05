05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'nın 34. haftasında lider zorlu deplasmanına çıkıyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecen devam ediyor. ile lider karşı karşıya geliyor. Barcelona'dan zirveyi alan ve bırakma niyetinde olmayan Real Madrid mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon, Capa, Yeray, Martínez, Berchiche, Muniain, Lopez, García, Cordoba, Williams, Raul García.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Benzema, Rodrygo

ATHLETIC BİLBAO-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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