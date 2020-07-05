İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid zorlu Athletic Bilbao deplasmanına çıkıyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecen devam ediyor. Athletic Bilbao ile lider Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona'dan zirveyi alan ve bırakma niyetinde olmayan Real Madrid mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon, Capa, Yeray, Martínez, Berchiche, Muniain, Lopez, García, Cordoba, Williams, Raul García.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Benzema, Rodrygo

ATHLETIC BİLBAO-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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