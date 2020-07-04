04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 33. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de geride kalan 32 haftada topladığı 52 puanla 6. sırada yer alan ile 46 puanla 8. sırada yer alan karşı karşıya geliyor. Wolverhampton'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Arsenal'de ise Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli gibi isimler maçta oynayamayacak.

WOLVERHAMPTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Arsenal maçı bu akşam saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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