04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde 'ın formasını giydiği , sahasında ile karşılaşacak. Enes Ünal geçtiğimiz maçta penaltı kaçırsa da son haftalarda gösterdiği performansla takımının en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İki takımda da eksik bulunmuyor.

REAL VALLADOLID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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