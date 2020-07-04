İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Valladolid ile Deportivo Alaves karşı karşıya geliyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Enes Ünal geçtiğimiz maçta penaltı kaçırsa da son haftalarda gösterdiği performansla takımının en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor. İki takımda da eksik bulunmuyor.

REAL VALLADOLID-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER