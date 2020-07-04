İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Norwich City sahasında Brighton'u konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında son sırasında yer alan Norwich City, düşme hattına yakın olan Brighton'u konuk ediyor. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Brighton'da ise José Izquierdo sakatlığı sebebiyle bu akşam oynayamayacak.

NORWICH CITY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Brighton maçı bugün saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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