04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Norwich City-Brighton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında Brighton'u konuk ediyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı merak ediyor. Peki, Norwich City-Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında son sırasında yer alan , düşme hattına yakın olan Brighton'u konuk ediyor. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner bu akşam forma giyemeyecek. Konuk ekip Brighton'da ise José Izquierdo sakatlığı sebebiyle bu akşam oynayamayacak.

NORWICH CITY-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norwich City-Brighton maçı bugün saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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