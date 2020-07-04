İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City sahasında Crystal Palace'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında 55 puanla 3. sırada yer alan Leicester City, 42 puanla 12. sırada yer alan Crystal Palace'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekipte Daniel Amartey ve Ricardo Pereira bu akşam takımlarını yalnız bırakacak. Crystal Palace'da ise James Tomkins, Martin Kelly ve Jeffrey Schlupp bu akşam forma giyemeyecek. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

LEICESTER CITY-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City-Crystal Palace maçı bugün saat 17:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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