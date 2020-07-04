04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leicester City-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 33. haftasında 'nün takımı sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında 55 puanla 3. sırada yer alan , 42 puanla 12. sırada yer alan 'ı konuk ediyor. Ev sahibi ekipte Daniel Amartey ve Ricardo Pereira bu akşam takımlarını yalnız bırakacak. Crystal Palace'da ise James Tomkins, Martin Kelly ve Jeffrey Schlupp bu akşam forma giyemeyecek. Milli futbolcu 'nün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

LEICESTER CITY-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City-Crystal Palace maçı bugün saat 17:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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