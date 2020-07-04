04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Chelsea-Watford maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 33. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Maç öncesinde en merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Chelsea-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. 54 puanla 4 sırada yer alan , sahasında 28 puanla 17. sırada yer alan 'u konuk ediyor. Chelsea'de Marco Van Ginkel maçta forma giyemeyecek Watford'da ise Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam zorlu Chelsea deplasmanında oynayamayacak.

CHELSEA-WATFORD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea-Watford maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Wolverhampton-Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Manchester United-Bournemouth maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Manchester United-Bournemouth maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Leicester City-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Leicester City-Crystal Palace maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör