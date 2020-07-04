04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Celta Vigo ile Real Betis karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde düşme hattına oldukça yakın bir konumda bulunan Celta Vigo, 13. sıradaki rakibi Real Betis'i ağırlıyor. Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Celta Vigo'da bu akşam Sergio Álvarez, David Juncà ve Denis Suárez forma giyemeyecek. Real Betis'te ise yıldız futbolcu Nabil Fekir kırmızı kart cezalısı.
CELTA VIGO-REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Real Betis maçı bu akşam saat 18:00'da D Smart Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.
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