04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Lig'de şampiyon olan ile karşı karşıya geliyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

finalinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Bayer Leverkusen 2-1 kazanırken, İkinci maçı kazanan 4-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen'de Paulinho ile Daley Sinkgraven sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Bayern Münih'te ise Javi Martinez ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları devam ediyor.

Bayer Leverkusen: Hradecky, L.Bender, Tapsoba, S.Bender, Wendell, Aranguiz, Baumgartlinger, Diaby, Havertz, Bailey, Volland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lazio - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Lazio - Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sassuolo-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sassuolo-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Granada-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Granada-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör