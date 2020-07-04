Almanya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Lig'de şampiyon olan Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Kupası finalinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Bayer Leverkusen 2-1 kazanırken, İkinci maçı kazanan 4-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen'de Paulinho ile Daley Sinkgraven sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Bayern Münih'te ise Javi Martinez ve Corentin Tolisso'nun sakatlıkları devam ediyor.

Bayer Leverkusen: Hradecky, L.Bender, Tapsoba, S.Bender, Wendell, Aranguiz, Baumgartlinger, Diaby, Havertz, Bailey, Volland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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