04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Bayern Münih | CANLI

Bayer Leverkusen - Bayern Münih | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Lig'de şampiyon olan ile finale kalabilmek için mücadele ediyor.

finalinde ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Diaby, Amiri, Bailey; Havertz.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.


BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:00'da başladı. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

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