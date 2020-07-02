02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Orkun Kökçü Feyenoord'la sözleşmesini 2025'e kadar uzattı!

Beşiktaş ve G.Saray istiyordu! Sözleşme uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

Son dakika haberine göre; 'ın ve 'ın istediği Türk asıllı yıldız , kulübü Feyenoord'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

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