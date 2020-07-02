02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City-Liverpool l CANLI

Manchester City-Liverpool l CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

İngiltere 'de şampiyonluğunu ilan eden  deplasmanına konuk oluyor. Ligde 63 puanla ikinci sırada yer alan 'nın öğrencileri, Liverpool'u mağlup ederek Leicester City ile puan farkını açmak istiyor. Zorlu mücadeleyi ASpor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

İngiltere 'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında sahasında 'u konuk ediyor. Kırmızılar bu mücadele öncesi topladığı 86 puanla şampiyonluğunu ilan etmişti.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma TSİ 22.15'te başladı ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanıyor.


MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 11'LER

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Eric Garcia, Laporte, Mendy, Rodri, De Bruyne, İlkay, Sterling, Foden, Gabriel Jesus.

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, , Firmino.

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Liverpool, oynanan son 10 lig karşılaşmasında Etihad Stadyumu'ndaki son galibiyetini Klopp'un City'e karşı ilk maçı olan 2015 yılındaki karşılaşmada aldı.

*Liverpool, Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda ulaştığı 100 gol rekorunu kırmak için kalan 21 puanın 15'ini almak zorunda.

*Guardiola, Premier Lig'deki 4 sezonunda 20 üst düzey maç kaybetti.

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