Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Barcelona'da hedef mutlak galibiyet. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Camp Nou'da oynanacak maç iki takım içinde oldukça büyük önem taşıyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi Real Madrid'e kaprtıran Barcelona, 69 puanla 2. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise geride kalan 32 haftada topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona-Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Puig, Messi, Griezmann, Suarez
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi, Correa, Partey, Llorente, Saul, Felix, Morata
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