30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Atletico Madrid | CANLI

Barcelona - Atletico Madrid | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

İspanya 'nın 33. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Katalan ekibinde hedef mutlak galibiyet. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, 'nın 33. haftasında 'i konuk ediyor. 'da oynanan maç iki takım içinde oldukça büyük önem taşıyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi 'e kaprtıran , 69 puanla 2. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise geride kalan 32 haftada topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

Barcelona-Atletico Madrid maçı 23.00'te başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Sergio Busquets, Vidal, Suarez, Messi, Puig

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Gimenez, Felipe, Lodi, Liorente, Thomas, Saul, Carrasco, Correa, Costa


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