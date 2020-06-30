Barcelona - Atletico Madrid | CANLI

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Barcelona sahasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki Katalan ekibinde hedef mutlak galibiyet. Mücadeleyi aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Barcelona, La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid'i konuk ediyor. Camp Nou'da oynanan maç iki takım içinde oldukça büyük önem taşıyor. Son haftalarda kaybettiği puanlarla zirveyi Real Madrid'e kaprtıran Barcelona, 69 puanla 2. sırada yer alırken, Atletico Madrid ise geride kalan 32 haftada topladığı 58 puanla 3. sırada bulunuyor.

Barcelona-Atletico Madrid maçı 23.00'te başladı ve Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, Sergio Busquets, Vidal, Suarez, Messi, Puig

Atletico Madrid: Oblak, Arias, Gimenez, Felipe, Lodi, Liorente, Thomas, Saul, Carrasco, Correa, Costa





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