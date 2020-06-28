Watford-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Watford, sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Watford sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Düşme hattına oldukça yakın durumda olan Watford mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success Southampton'a karşı oynayamayacak. Southampton, Watford ile oynadığı son 13 karşılaşmanın 12 tanesinde yenilmedi.

WATFORD-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Southampton maçı bugün saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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