28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Villarreal-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nın 32. haftasında Villarreal sahasında 'yı konuk edecek. Karşılaşma Avrupa Ligi'ne katılım için oldukça kritik. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Villarreal-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında Villarreal, sahasında 'yı konuk ediyor. Avrupa Ligi'ne katılmak için mücadele eden iki takımında hedefi mutlak 3 puanı kazanarak avantaj elde etmek. Villarreal 48 puanla 6. sırada yer alıyor. Valencia ise 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Villarreal'de Ramiro Guerra ve Ramiro Funes Mori karşılaşmada forma giyemeyecek. Valencia'da Cristiano Piccini, , Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby ve Eliaquim Mangala maçta oynayamayacak.

VILLARREAL-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Valencia maçı saat 18:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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