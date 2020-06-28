28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sampdoria-Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nın 28. haftasında düşme hattına oldukça yakın konumda bulunan , sahasında orta sıralardaki ile karşılaşacak. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motoru ve sosyal medya üzerinden araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Sampdoria-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 28. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesinden biri oynanacak. 26 puanla 16. sırada bulunan , 34 puanla 11. sırada yer alan 'yı konuk edecek. Sampdoria'da hedef mutlak 3 puanı alarak rahat bir nefes almak. Sampdoria'da Alex Ferrari ve Fabio Quagliarella karşılaşmada forma giyemeyecek.

SAMPDORİA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Bologna maçı saat 20:30'da Bein Connect üzerinden izlenebilecek.

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