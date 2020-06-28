İtalya Serie A'nın 28. haftasında düşme hattına oldukça yakın konumda bulunan Sampdoria, sahasında orta sıralardaki Bologna ile karşılaşacak. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motoru ve sosyal medya üzerinden araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Sampdoria-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesinden biri oynanacak. 26 puanla 16. sırada bulunan Sampdoria, 34 puanla 11. sırada yer alan Bologna'yı konuk edecek. Sampdoria'da hedef mutlak 3 puanı alarak rahat bir nefes almak. Sampdoria'da Alex Ferrari ve Fabio Quagliarella karşılaşmada forma giyemeyecek.

SAMPDORİA-BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Bologna maçı saat 20:30'da Bein Connect üzerinden izlenebilecek.

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