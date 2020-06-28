İtalya Serie A'nın 28. haftasında son haftaların formda takımı Napoli sahasında SPAL'i konuk edecek. Düşme hattında yer alan SPAL, Napoli karşısında mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkacak. Peki, Napoli-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen ve çıkış arayan SPAL, güçlü rakibi Napoli'ye konuk oluyor. Napoli'de Malcuit'in sakatlığı bulunuyor ve maçta forma giyemeyecek. SPAL'de ise Etrit Berisha maçta forma giyemeyecek. Napoli son 7 maçının 6 tanesini kazandı. Ayrıca İtalya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.

NAPOLİ-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-SPAL maçı saat 20:30'da başlayacak. Maçı BeinSports 4 canlı yayınlayacak.

DİĞER