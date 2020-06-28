Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'a konuk oluyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Milan-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Milan, Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Roma'yı konuk ediyor. San Siro'daki karşılaşma TSİ 18:15'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesinde Milan'ın 39, Roma'nın ise 48 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Roma kendi evinde 2-1'lik skorla kazanmıştı.
MİLAN-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Milan'da Duarte, Ibrahimovic, Kjaer ve Musacchio karşılaşmada forma giymeyecek.
Roma'nın tek eksiği ise el bileğinden sakatlığı bulunan kaleci Pau Lopez.
Milan: Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Rebic
Roma: Mirante, Peres, Smalling, Roger, Kolarov, Diawara, Veretout, Perez, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko
MİLAN-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan-Roma maçı bu akşam saat 18:15'te başlayacak. Maçı Beinsports 3 canlı yayınlayacak.
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