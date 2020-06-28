28 Haziran 2020, Pazar
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Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Levante, sahasında Real Betis'i konuk ediyor. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Levante-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Levante evinde Real Betis'i ağırlıyor. Orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde 12. sıardaki Levante'nin 38 puanı bulunyor. 13. sıradaki Real Betis'in ise 37 puanı bulunuyor. Levante'de İvan Lopez ve Vukcevic forma giyemeyecek. Real Betis'te ise Emerson kırmızı kart cezalısı durumunda.
LEVANTE-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Levante-Real Betis maçı bugün 15:00'da Spor Smart'tan calı yayınlanacak.
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