28 Haziran 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere'nin en prestijli kupası FA Cup'ta çeyrek final heyecanı devam ediyor. Leicester City sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, 1 puan farkla dördüncü sırada yer alan Chelsea'yi konuk edecek. Ligi Şampiyonlar Ligi potasında bitirebilmek için yarışan iki takımın bir diğer hedefi sezonu FA Cup ile kapatabilmek. Leicester City, pandemi sonrasında çıktığı iki maçtan da istediği sonuçlarla ayrılamadı.
LEİCESTER CİTY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leicester City - Chelsea İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 18:00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı