28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leicester City-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

İngiltere'nin en prestijli kupası 'ta çeyrek final heyecanı devam ediyor. sahasında 'yi konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan , 1 puan farkla dördüncü sırada yer alan 'yi konuk edecek. Ligi Şampiyonlar Ligi potasında bitirebilmek için yarışan iki takımın bir diğer hedefi sezonu ile kapatabilmek. Leicester City, pandemi sonrasında çıktığı iki maçtan da istediği sonuçlarla ayrılamadı.

LEİCESTER CİTY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Chelsea İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 18:00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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