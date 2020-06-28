28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Granada-Eibar maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nın 32. haftasında , sahasında 'ı ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Granada-Eibar maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Düşme hattına oldukça yakın olan ve 32 puanla 17. sırada yer alan , ligin orta sıralarında yer alan 'ya konuk oluyor. Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Ángel Montoro Granada adına bu akşam forma giyemeyecek. Eibar'da ise İvan Ramis ve Arbilla bu akşam oynayamayacak.

GRANADA-EİBAR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Eibar maçı saat 20:30'da Sport Smar'tan canlı yayınlanacak.

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