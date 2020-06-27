Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Wolfsburg, evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Maçtan önce sporseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Peki, Wolfsburg-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'a konuk oluyor. Bu sezon ligi domine eden Bayern Münih son maçı da kazanarak ligi tamamlamak istiyor. Özellikle Lewandowski ve Müller bu sezon büyük katkıda bulundu. Lewandowski, Bundesliga'da yılın futbolcusu seçildi. Bayern Münih Bundesliga'da son 12 maçını da kazandı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Wolfsburg'da da eksikler dikkat çekiyor. Wolfsburg, en az 4 futbolcusundan mahrum olarak sahaya çıkacak.
WOLFSBURG-BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Wolfsburg ile Bayern Münih arasında oynanacak olan maç 16:30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 canlı yayınlayacak.
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