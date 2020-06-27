27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Werder Bremen-Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nın 34. haftasında , sahasında 'ü konuk edecek. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Werder Bremen-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın son hafta maçında sahasında 'ü konuk edecek. Düşmeyi garantileyen Werder Bremen, galibiyet alarak Bundesliga'ya veda etmek istiyor. Köln ise 36 puan ile düşme hattından kurtuldu ve 14. sırada yer alıyor. Werder Bremen'de , ve Kevin Möhwalt forma giyemeyecek.

WERDER BREMEN-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Köln maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.

Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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