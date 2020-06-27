Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Werder Bremen, sahasında Köln'ü konuk edecek. Karşılaşmadan önce futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Werder Bremen-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın son hafta maçında Werder Bremen sahasında Köln'ü konuk edecek. Düşmeyi garantileyen Werder Bremen, galibiyet alarak Bundesliga'ya veda etmek istiyor. Köln ise 36 puan ile düşme hattından kurtuldu ve 14. sırada yer alıyor. Werder Bremen'de Ömer Toprak, Nuri Şahin ve Kevin Möhwalt forma giyemeyecek.

WERDER BREMEN-KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Köln maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.

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