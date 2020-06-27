Almanya Bundesliga'nın son haftasında Union Berlin, sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyadan araştırıyor. Peki, Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan Union Berlin, düşmeyi garantileyen Fortuna Düsseldorf'u konuk ediyor. Fortuna Düsseldorf lige galibiyetle veda ediyor. Union Berlin'de Sheraldo Becker, Akaki Gogia, Julian Ryerson ve Sebastian Andersson bu maçta forma giyemeyecek. Zack Steffen ise Fortuna Düsseldorf adına bugün sahada olamayacak.

UNION BERLIN-FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.

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