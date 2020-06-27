27 Haziran 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Union Berlin, sahasında Fortuna Düsseldorf'u ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyadan araştırıyor. Peki, Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan Union Berlin, düşmeyi garantileyen Fortuna Düsseldorf'u konuk ediyor. Fortuna Düsseldorf lige galibiyetle veda ediyor. Union Berlin'de Sheraldo Becker, Akaki Gogia, Julian Ryerson ve Sebastian Andersson bu maçta forma giyemeyecek. Zack Steffen ise Fortuna Düsseldorf adına bugün sahada olamayacak.
UNION BERLIN-FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı bugün saat 16:30'da başlayacak ve maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı