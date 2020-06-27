İspanya La Liga'nın 32. haftasında Osasuna evinde Leganes'i ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 32. haftasında düşme hattından kurtulmak için acil 3 puana ihtiyacı olan Leganes, zorlu Osasuna deplasmanına konuk oluyor. Leganes, son 16 deplasman maçının 15'nde kazanamadı. Osasuna, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında da kazandı. Leganes, La Liga'nın 19. sırasında yer alıyor ve geride kalan 31 haftada sadece 25 puan toplayabildi.

OSASUNA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna ile Leganes arasında oynanacak olan maç 20:30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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