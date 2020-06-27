27 Haziran 2020, Cumartesi
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Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Osasuna evinde Leganes'i ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi futbolseverler maçın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Osasuna-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında düşme hattından kurtulmak için acil 3 puana ihtiyacı olan Leganes, zorlu Osasuna deplasmanına konuk oluyor. Leganes, son 16 deplasman maçının 15'nde kazanamadı. Osasuna, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında da kazandı. Leganes, La Liga'nın 19. sırasında yer alıyor ve geride kalan 31 haftada sadece 25 puan toplayabildi.
OSASUNA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Osasuna ile Leganes arasında oynanacak olan maç 20:30'da başlayacak. Maç Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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