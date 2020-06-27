27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Freiburg-Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

Bundesliga'nın 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin son maçlarının oynanacağı için tüm takımlarda kapanışı güzel yapma isteği bulunuyor. Özellikle bu sezon hayal kırıklığı yaşayan 04'te hedef mutlak 3 puan olarak belirlendi. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da son haftayı kazanarak kapatmak isteyen iki takım karşı karşıya geliyor. Freiburg evinde 'lı 04'ü ağırlıyor. Ozan Kabak'ın bu hafta ilk 11'de başlaması bekleniyor. Schalke 04 haftalardır galibiyet alamıyor ve ligde 11. sırada bulunuyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak Schalke 04'te yeniden yapılanma bekleniyor.

FREIBURG-SCHALKE 04 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg-Schalke 04 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

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