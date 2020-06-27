Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Eintracht Frankfurt sahasında Paderborn'u konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?