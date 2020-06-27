27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nın son haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında sahasında bir alt lige düşmeyi garantileyen 'u ağırlayacak. Ligin orta sıralarında yer alan Eintracht Frankfurt ile oynayacak olan Paderborn, Bundesliga'ya galibiyetle veda etmek istiyor. Paderborn'da Uwe Hünemeier kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek.

EINTRACHT FRANKFURT-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Paderborn maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.

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