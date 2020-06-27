27 Haziran 2020, Cumartesi
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Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Cagliari sahasında Torino'yu ağırlayacak. Düşme hattına oldukça yakın olan Torino kaybederek ateş hattına düşmek istemiyor. Karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Maç öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı merak ediyor. Peki, Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da futbol heyecanı devam ediyor. Düşme hattına yakın olan Torino, orta sıralarda yer alan rakibi Cagliari'ye konuk oluyor. Ev sahibi Cagliari'de sakatlıklar dikkat çekiyor. Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Fabio Pisacane ve Gastón Pereiro bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek.
CAGLİARİ-TORİNO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Cagliari-Torino maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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