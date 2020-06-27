Cagliari-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Brescia evinde Genoa'yı konuk ediyor. İki takıma da acil 3 puan gerekiyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın saati ve yayıncısı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?