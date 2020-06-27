İtalya Serie A'nın 30. haftasında Brescia evinde Genoa'yı konuk ediyor. İki takıma da acil 3 puan gerekiyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın saati ve yayıncısı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin dibine demir atan Brescia, düşme hattına oldukça yakın olan Genoa'yı konuk ediyor. Bu sezon Balotelli transferi ile dikkatleri üzerine çeken Brescia, İtalyan oyuncudan beklenen verimi alamadı. Uyuşmazlıkların ardından Balotelli kulüpten ayrıldı. Tonali'nin çabaları ile ayakta kalmaya çalışan Brescia, Genoa karşısında çıkış arıyor.

BRESCİA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia ile Genoa arasındaki mücadele bu akşam 18:15'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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