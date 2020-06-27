27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brescia-Genoa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

A'nın 30. haftasında evinde 'yı konuk ediyor. İki takıma da acil 3 puan gerekiyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Maçın saati ve yayıncısı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Brescia-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A'da heyecan devam ediyor. Ligin dibine demir atan , düşme hattına oldukça yakın olan 'yı konuk ediyor. Bu sezon Balotelli transferi ile dikkatleri üzerine çeken Brescia, İtalyan oyuncudan beklenen verimi alamadı. Uyuşmazlıkların ardından Balotelli kulüpten ayrıldı. Tonali'nin çabaları ile ayakta kalmaya çalışan Brescia, Genoa karşısında çıkış arıyor.

BRESCİA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brescia ile Genoa arasındaki mücadele bu akşam 18:15'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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