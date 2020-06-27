27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nın son haftasında en kritik mücadelelerden biri B. Mönchengladbach ile arasında oynanacak. B. Mönchengladbach sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Maçtan önce futbolseverler tüm detayları arama motorları ve sosyal medyadan araştırıyor. Peki, -Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son şansını iyi değerlendirmek istiyor. ile yarışan Borussia Mönchengladbach'ın kaybetmesi ve Leverkusen'in kazanması tüm hesapları tersine çevirebilir. Borussia Mönchengladbach, maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

MÖNCHENGLADBACH-HERTHA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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