Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim'ı konuk ediyor. Sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Dortmund, son maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın son haftasında Hoffenheim'ı konuk ediyor. Sezonu ikinci bitirmeyi kesinleştiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde eden Dortmund, maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Emre Can bu maçta cezası sebebiyle oynayamayacak. Akanji, Dahoud, Delaney ve Reus sakatlıkları; Götze de koronavirüs önlemleri sebebiyle forma giyemeyecek. Geçen hafta Union Berlin'i 4-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantileyen Hoffenheim ise güçlü rakibi karşısına bu sefer rahat çıkacak.
BORUSSIA DORTMUND-HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma, Bundesliga'nın 34'üncü haftasındaki diğer maçlar gibi saat 16.30'da başlayacak. Maç, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
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