27 Haziran 2020, Cumartesi
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Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın son haftasına ligin flaş takımlarından Bayer Leverkusen, Mainz 05'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler maç hakkında tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Şampiyonlar Ligi için yarışan Bayer Leverkusen, sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Bu karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça büyük önem taşıyor. Borussia Mönchengladbach ile yarışan Leverkusen mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kazanması ve Mönchengladbach'ın puan kaybetmesi halinde Şampiyonlar Ligi vizesini alacak.
BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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