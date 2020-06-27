27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

'nın son haftasına ligin flaş takımlarından , Mainz 05'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler maç hakkında tüm detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında için yarışan , sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Bu karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça büyük önem taşıyor. ile yarışan Leverkusen mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Kazanması ve Mönchengladbach'ın puan kaybetmesi halinde Şampiyonlar Ligi vizesini alacak.

BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 05 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Freiburg-Schalke 04 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Werder Bremen-Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Werder Bremen-Köln maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Union Berlin-Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Mönchengladbach-Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör