Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 34. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin son maçlarının oynanacağı için tüm takımlarda kapanışı güzel yapma isteği bulunuyor. Özellikle bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Schalke 04'te hedef mutlak 3 puan olarak belirlendi. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Freiburg-Schalke 04 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?