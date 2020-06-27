Bundesliga'nın 34. haftasında Augsburg sahasında RB Leipzig'i konuk ediyor. Düşme hattında mücadele eden ev sahibi ekip, üçüncülük mücadelesi veren Leipzig karşısında galibiyet hedefliyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Augsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 34. haftasında heyecan devam ediyor. Bayern Münih'in şampiyonluğu ilan etmesinin ardından alt sıra ve üst sıralar hedefleri doğrultusunda yarışmaya devam ediyor. Augsburg bugün evinde ligin formda takımı RB Leipzig'i konuk ediyor.

AUGSBURG-RB LEIPZİG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-RB Leipzig maçı bugün saat 16:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

DİĞER