27 Haziran 2020, Cumartesi
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Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid sahasında Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Maç öncesinde sporseverler tüm detayları araştırıyor. Merak edilenler arasında maçın saati ve yayınlanacağı kanal da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde üçüncü sırada yer alan Atletico Madrid'in 55, 15. sıradaki Alaves'in ise 35 puanı bulunuyor. Atletico Madrid'de Angel Correa, Jose Gimenez, Joao Felix, Alvaro Morata ve Kieran Trippier ilk 11'e dönüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Atletico Madrid'in hedefi 3 puanı alarak yara almadan yoluna devam etmek.
ATLETİCO MADRİD-DEPORTİVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid ile Deportivo Alaves arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.
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