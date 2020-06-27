27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

İspanya 'nın 32. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. Maç öncesinde sporseverler tüm detayları araştırıyor. Merak edilenler arasında maçın saati ve yayınlanacağı kanal da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında , 'i konuk ediyor. Bu maç öncesinde üçüncü sırada yer alan Atletico Madrid'in 55, 15. sıradaki Alaves'in ise 35 puanı bulunuyor. Atletico Madrid'de , Jose Gimenez, Joao Felix, Alvaro Morata ve Kieran Trippier ilk 11'e dönüyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Atletico Madrid'in hedefi 3 puanı alarak yara almadan yoluna devam etmek.

ATLETİCO MADRİD-DEPORTİVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid ile Deportivo Alaves arasında oynanacak olan mücadele bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Maçı Spor Smart canlı yayınlayacak.

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