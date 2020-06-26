La Liga'nın 32. haftasında Sevilla, sahasında Enes Ünal'lı Real Valladolid'i ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Sevilla için bu karşılaşma oldukça kritik. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın saati ve yayıncısını araştırıyor. Peki, Sevilla-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sevilla pandemi sonrası son 3 maçında beraberlik elde etti. Son 8 haftaya girerken 4. sırada yer alan Sevilla Şampiyonlar Ligi için mutlak 3 puan kazanmak istiyor. Düşme hattına yakın olan Real Valladolid kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Enes Ünal'ın bu akşam 11'de başlaması bekleniyor. Enes Ünal ilk 11 çıktığı 3 maçta 2 gol atmayı başardı.

SEVILLA-REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sevilla-Real Valladolid maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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