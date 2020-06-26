Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 28. haftasında lider Juventus, Lecce'yi konuk ediyor. Lazio ve Inter ile yarışan siyah beyazlı ekip, üst üste 8. galibiyetin peşinde. Maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Juventus-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Serie A'nın 28. haftasında Juventus, sahasında Lecce'yi konuk ediyor. 66 puanla ligin zirvede bulunan Juventus, mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Düşme hattında bulunan ve 18. sırada yer alan Lecce'nin 25 puanı bulunuyor. Pandemi sonrası sırayla Inter ve Bologna'yı 2-0 mağlup eden Juventus, evinde oynadığı son 6 maçı da kazandı.
Juventus'ta Mattia De Sciglio ve Alex Sandro'nun sakatlığı sürüyor. Danilo ise kırmızı kart cezalısı olduğu için maçta forma giyemeyecek. Lecce'de ise Diego Farias, Alessandro Deiola, Antonin Barak ve Cristian Dell'Orco'nun sakatlıkları var.
JUVENTUS-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus ile Lecce arasında oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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