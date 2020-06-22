23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig: Manchester City 5-0 Burnley | MAÇ SONUCU

Manchester City farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'in 30. haftasında , sahasında Burnley'i 22 ve 63. dakikalarda Foden, 43 ve 45+3. dakikalarda Mahrez ve 51. dakikada Silva'nın attığı gollerle 5-0 mağlup etti.

Ligde ikinci sırada bulunan , Etihad Stadı'nda Burnley'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada 'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Manchester City, Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez'in 43. ve 45+3. dakikalarda attığı golle ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısında da oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, 'nın 51. dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı.

İspanyol teknik adam 'nın öğrencileri, Phil Foden'in 63. dakikada attığı golle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City bu sonuçla puanını 63'e yükseltirken, Burnley 39 puanda kaldı.

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