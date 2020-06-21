21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

'nın 30. haftasında sahasında 'i konuk ediyor. 'nun formasını giydiği Celta Vigo düşme hattında yer alıyor. Orta sıralarda yer alan Deportivo Alaves karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Peki, Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da hem şampiyonluk yarıuşı hem düşme hattı kritik maçlara sahne oluyor. Bu akşam oynanacak olan 3 maçın tamamı büyük öneme sahip. Milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği mutlak 3 puan parolasıyla Deportivo karşısına çıkacak. Okay Yokuşlu'nun ilk 11 başlaması beklenirken, Celta Vigo'da Segio Alavez ve David Junca maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte de Ruben ve Tomas Pina kırmızı kart cezalısı oldukları için bu akşam sahada olamayacaklar.

CELTA VIGO-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo- maçı bugün 15:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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