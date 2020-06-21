Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 30. haftasında Celta Vigo sahasında Deportivo Alaves'i konuk ediyor. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo düşme hattında yer alıyor. Orta sıralarda yer alan Deportivo Alaves karşısında mutlak 3 puan için çıkacak. Peki, Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'da hem şampiyonluk yarıuşı hem düşme hattı kritik maçlara sahne oluyor. Bu akşam oynanacak olan 3 maçın tamamı büyük öneme sahip. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo mutlak 3 puan parolasıyla Deportivo karşısına çıkacak. Okay Yokuşlu'nun ilk 11 başlaması beklenirken, Celta Vigo'da Segio Alavez ve David Junca maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Konuk ekipte de Ruben ve Tomas Pina kırmızı kart cezalısı oldukları için bu akşam sahada olamayacaklar.
CELTA VIGO-DEPORTIVO ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Celta Vigo-Deportivo Alaves maçı bugün 15:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
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