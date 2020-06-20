İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Watford, sahasında Çağlar Söyüncülü Liecester City'i konuk ediyor. Liecester City bu sezon sergilediği performansla tüm rakiplerine parmak ısırttı. Maç öncesi sporseverler maçın hangi kanalda olduğu, saat kaçta başlayacağı gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, Watford-Liecester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İngiltere Premier Lig, geçtiğimiz hafta yeniden başladı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon en başarılı takımlar arasında yer alan Liecester City, küme düşmeme mücadelesi veren Watford'a konuk oluyor. Watford son 7 iç saha maçının 5'nde kalesinde gol görmedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZONUN EN İYİLERİNDEN

A Milli Takım'ın yıldız stoperi Çağlar Söyüncü bu sezon İngiltere Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterildi. Birçok kez İngiliz basını tarafından haftanın 11'ine giren Çağlar, Van Dijk'ın partneri olarak gösterildi.

WATFORD-LIECESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Liecester City maçı bugün saat 14:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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