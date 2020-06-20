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Watford-Leicester City | CANLI

Watford-Leicester City | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren , sahasında Çağlar Söyüncülü Leicester City'i konuk ediyor. Leicester City bu sezon sergilediği performansla tüm rakiplerine parmak ısırttı. Karşılaşmaya dair tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen , geçtiğimiz hafta yeniden başladı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon en başarılı takımlar arasında yer alan Leicester City, küme düşmeme mücadelesi veren 'a konuk oluyor. Watford son 7 iç saha maçının 5'nde kalesinde gol görmedi.

WATFORD-LEICESTER CITY İLK 11'LER

Watford: Foster, Femenia, Kabsele, Dawson, Masina, Capoue, Hughes, Sarr, Doucoure, Pererya, Deeney.

Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SEZONUN EN İYİLERİNDEN

A Milli Takım'ın yıldız stoperi bu sezon İngiltere Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterildi. Birçok kez İngiliz basını tarafından haftanın 11'ine giren Çağlar, Van Dijk'ın partneri olarak gösterildi.

WATFORD-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Leicester City maçı saat 14.30'da başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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