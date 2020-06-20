Watford 1-1 Leicester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Watford sahasında Leicester City'i ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarının son anları ise adeta nefes kesti. Çağlarlı Leicester 90. dakikada Chilwell ile öne geçerken 90+3'te Dawson'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İngiltere Premier Lig, geçtiğimiz hafta yeniden başladı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon en başarılı takımlar arasında yer alan Leicester City, küme düşmeme mücadelesi veren Watford'a konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 90. dakikada Chilwell ve 90+3'te Dawson'ın karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Watford 28 puana çıkarken, Leicester City ise 54 puana yükseldi.
WATFORD-LEICESTER CITY İLK 11'LER
Watford: Foster, Femenia, Kabsele, Dawson, Masina, Capoue, Hughes, Sarr, Doucoure, Pererya, Deeney.
Leicester: Schmeichel, Justin, Evans, Çağlar, Chilwell, Ndidi, Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes, Vardy.
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