20 Haziran 2020, Cumartesi
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Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren Schalke 04 Bundesliga'nın 33. haftasında Wolfsburg'u konuk ediyor. Ozan Kabaklı Schalke 04 bu akşam sakat futbolcuları sebebiyle oldukça eksik başlayacak. Guido Burgstaller, Amine Harit, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sané ve
Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Ozan Kabaklı Schalke 04 sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'ne kalmak için mücadele veren Wolfsburg bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren Schalke 04 Bundesliga'nın 33. haftasında Wolfsburg'u konuk ediyor. Ozan Kabaklı Schalke 04 bu akşam sakat futbolcuları sebebiyle oldukça eksik başlayacak. Guido Burgstaller, Amine Harit, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sané ve
Can Bozdogan maçta forma giyemeyecek. Wolfsburg'ta ise William, Ignacio Camacho, Paulo Otávio ve Josuha Guilavogui gibi isimler maçta oynayamayacak.
SCHALKE 04-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
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