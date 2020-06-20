20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında Ozan Kabaklı 04 sahasında 'u ağırlıyor. Avrupa Ligi'ne kalmak için mücadele veren Wolfsburg bu akşam kazanmak için sahaya çıkacak. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Schalke 04-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sonrası oldukça formsuz bir görüntü veren 04 Bundesliga'nın 33. haftasında 'u konuk ediyor. Ozan Kabaklı Schalke 04 bu akşam sakat futbolcuları sebebiyle oldukça eksik başlayacak. Guido Burgstaller, Amine Harit, Suat Serdar, Omar Mascarell, Salif Sané ve
Can Bozdogan maçta forma giyemeyecek. Wolfsburg'ta ise William, Ignacio Camacho, Paulo Otávio ve Josuha Guilavogui gibi isimler maçta oynayamayacak.

SCHALKE 04-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Paderborn-Mönchengladbach maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

Paderborn-Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Espanyol-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Espanyol-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Watford-Liecester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Watford-Liecester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Statlara seyirci alımı başlıyor! Tarihi... Statlara seyirci alımı başlıyor! Tarihi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör