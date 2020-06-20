Mainz 05-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 33. haftasında Köln evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Düşme hattına yakın bulunan Köln maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Eintracht Frankfurt ise az da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmanın peşinde. Peki, Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?