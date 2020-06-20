20 Haziran 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 33. haftasında Köln evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Düşme hattına yakın bulunan Köln maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Eintracht Frankfurt ise az da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmanın peşinde. Peki, Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'da 33. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. Bugün 16:30'da tam 9 maç oynanacak. Bu maçlar arasında en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de Köln ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak. Eintracht Frankfurt Bundesliga'da çıktığı son 3 dış saha maçını da kazandı. Formda ekip az da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmak istiyor.
KÖLN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Köln-Eintracht Frankfurt maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı