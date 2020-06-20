20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Köln-Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında evinde 'u ağırlıyor. Düşme hattına yakın bulunan Köln maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Eintracht Frankfurt ise az da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmanın peşinde. Peki, Köln-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da 33. hafta büyük bir heyecana sahne oluyor. Bugün 16:30'da tam 9 maç oynanacak. Bu maçlar arasında en dikkat çeken karşılaşmalardan biri de ile arasında oynanacak. Eintracht Frankfurt Bundesliga'da çıktığı son 3 dış saha maçını da kazandı. Formda ekip az da olsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını iyi kullanmak istiyor.

KÖLN-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Köln-Eintracht Frankfurt maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.

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