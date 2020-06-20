Bundesliga'nın 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi için yarışan Hoffenheim evinde ligin orta sıralarında yer alan Union Berlin'i ağırlıyor. Maç öncesi futbolseverler maçla ilgili detaylı araştırma yapıyor. Hoffenheim Avrupa Ligi için Freiburg ve Wolfsburg ile yarışıyor. Peki, Hoffenheim-Union Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Ancak ligde heyecan hala sürüyor. Düşme potası, Şampiyonlar Ligi potası ve Avrupa Ligi potası için yarışan takımlar kalan haftalarda krtik maçlara çıkacak. Bu maçlardan biri de Hoffenheim ile Union Berlin arasında oynanacak. Hoffenheim Avrupa Ligi için Freiburg ve Wolfsburg ile yarışıyor.

HOFFENHEIM-UNİON BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim-Union Berlin maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.

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