20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren orta sıralardaki 'e konuk oluyor. Bayer Leverkusen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmesi için mutlaka Hertha Berlin engelini aşması gerekiyor. ile arasında sadece 1 puan fark olan Leverkusen eğer kaybederse son haftaya 5. sıradan giriş yapabilir. Peki, Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da günün en kritik maçlarından biri ile arasında oynanacak. Bayer Leverkusen mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Deplasmanda Hertha Berlin'i geçmeleri halinde Şampiyonlar Ligi için büyük avantaj kazanacaklar. Leverkusen, Hertha Berlin'e puan kaybetmesi halinde gelecek haftaya 5. sıradan giriş yaparak Şampiyonlar Ligi şansını zora sokacak. Hertha Berlin maça 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Bayer Lerverkusen'de Sven Bender, Lars Bender ve Bellarabi'nin durumu henüz belli değil.

HERTHA BERLIN-BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin-Bayer Leverkusen maçı bugün 16:30'da başlayacak. Maçı ülkemizde yayınlayan bir TV kanalı olmayacak.

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